Der UN-Sonderbeauftragte Ghassan Salame. Archivbild

Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Die libyschen Konfliktparteien haben ihre Gespräche in Genf ohne Einigung beendet. Die UNO schlug eine zweite Runde Mitte Februar vor. Laut dem UN-Sondergesandten Ghassan Salame sind die Unterhändler übereingekommen, dass die Waffenruhe in einen dauerhaften Waffenstillstand umgewandelt werden muss, es gebe aber "Meinungsverschiedenheiten".



An den Gesprächen nahmen Vertreter der von der UNO anerkannten libyschen Regierung von Ministerpräsident Fajes al-Sarradsch und Militärangehörige von General Chalifa Haftars Truppen teil.