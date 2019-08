Gedenken an die Opfer des Tsunamis in Sendai. Archivbild

Quelle: Kimimasa Mayama/EPA/dpa

Ein Erdbeben der Stärke 6,2 vor der Ostküste Japans war auch in der Präfektur Fukushima zu spüren gewesen. Der Erdbebenherd lag laut der US-Erdbebenwarte USGS rund 50 Kilometer vom Küstenort Namie entfernt. Es entstand damit mehrere Hundert Kilometer nordöstlich von Tokio.



Die meteorologische Behörde in Japan gab zunächst keine Tsunami-Warnung aus. 2011 waren nach einem Erdbeben und einem Tsunami rund 20.000 Menschen ums Leben gekommen. In Akw Fukushima kam es zu Kernschmelzen.