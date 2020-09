Ein Modell der Trägerrakete Ariane 6. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/zb/dpa

Die Arbeiten für die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 kommen voran. "Wir sind im Zeitplan", sagte ArianeGroup-Deutschland-Chef Pierre Godart. Es seien bereits acht Aufträge für Missionen mit der Ariane 6 abgeschlossen. Der Erststart ist für Ende 2020 mit Satelliten des britischen Kommunikationsunternehmens OneWeb geplant.



Am 29. Oktober wird nun in Bremen das Ariane-6-Zentrum offiziell eröffnet. Dort wird die rund zwölf Meter hohe Oberstufe der Rakete zusammengebaut, die Satelliten im All aussetzen sollen.