Strandbesucher genießen das heiße Wetter am Brighton Beach.

Quelle: Philip Toscano/PA Wire/dpa

Großbritannien hat seinen wärmsten Juli-Tag seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Das Thermometer stieg am Londoner Flughafen Heathrow auf 36,9 Grad Celsius. Der bisherige wärmste Tag im Juli in Großbritannien war 2015, als 36,7 Grad Celsius gemessen wurden.



Der wärmste Tag überhaupt in dem Land war bislang im August 2003 mit 38,5 Grad Celsius. Das Wetterbüro von Großbritannien teilte mit, die Aufzeichnungen gingen zurück auf das Jahr 1865.