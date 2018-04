Interessant sind dabei auch neue Versuche, digitale Währungen an reale Güter zu koppeln. So hat Venezuela beispielsweise den Petro heraus gegeben – eine digitale Währung, die mit den Ölreserven des Landes gedeckt sein soll. Die Regierung in Caracas feiert das Projekt als Erfolg: Über drei Milliarden Dollar habe das Land durch die Einführung des Petro eingenommen. Der Wert des Petro richtet sich in diesem Fall nach dem Wert des in Venezuela geförderten Öles, der Petro-Kurs hängt also am Preis des flüssigen Goldes.