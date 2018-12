Es gibt mittlerweile etliche digitale Währungen. Die Internetseite Coinmarketcap.com listet mittlerweile über 2.000 Digitalwährungen auf. Nun gilt es in Zukunft offenbar, die Spreu vom Weizen zu trennen. Sollte auch auf diesem Markt das Internet-Prinzip "The winner takes it all" gelten, spräche das für den Bitcoin - und dann auch einen wieder steigenden Kurs. Robert Halver, Aktienstratege der Baader Bank, ist allerdings skeptisch. "Wenn man die Bitcoin-Währung zeitversetzt mit dem "Neuen Markt" zur Jahrtausendwende vergleicht, dann stellt man fest, dass die Ähnlichkeiten nicht zufällig sind: Wir hatten einen riesen Hype in beiden Fällen, aber mittlerweile ist die Luft wieder raus und die Euphorie verflogen."