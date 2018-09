Bitcoin im Schaufenster Quelle: reuters

Denn bezahlen kann man damit in der Wirklichkeit kaum. In Frankfurt am Main gibt es, so Zahlen aus dem Sommer, vier, in Hamburg 13, in Berlin 44 und in Stuttgart und Düsseldorf jeweils zwei Akzeptanzstellen. In Hamburg sei es etwa ein Pizzabäcker, erzählt Jörn Quitzau, Volkswirt der Berenberg Bank: "Man kann sich also mit Bitcoin ernähren, aber nur von Pizza", sagt er.