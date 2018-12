Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer der Bitkom. Archivbild

Ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes gegen Hass im Internet hat der Digitalverband Bitkom eine Bilanz gezogen. Die betroffenen Plattformen betrieben einen "immensen Aufwand", um die rechtlichen Bestimmungen zu erfüllen, sagte Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder dem "Handelsblatt".



Dabei würden Aufwand und Ertrag in keinem vernünftigen Verhältnis stehen. Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz habe der Staat seine "Kernaufgaben an große internationale Konzerne abgegeben", so Rohleder.