Auf Schloss Meseberg berät die Bundesregierung bis Montag auf einer Klausurtagung über die Digitalisierung. Dabei will sie unter anderem eine Mobilfunkstrategie beschließen, mit der Funklöcher in Deutschland möglichst schnell beseitigt werden. Verkehrs-Staatssekretär Steffen Bilger (CDU) sagte dazu der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten", über das Sondervermögen Digitale Infrastruktur würden jetzt bis 2024 die benötigten 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, "um so gut wie alle Funklöcher in Deutschland zu schließen".