Angestellter sitzt im Büro vor mehreren Bildschirmen. Symbolbild

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Die meisten Angestellten arbeiten lieber im Büro als allein zu Hause: In einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom sagten 59 Prozent der Befragten, ihnen sei wichtig, im Team zu arbeiten.



56 Prozent gaben an, der direkte persönliche Austausch im Büro sei ihnen wichtig. Bei rund der Hälfte (52 Prozent) der Befragten ist die persönliche Anwesenheit am Arbeitsplatz erforderlich. Manche Arbeitnehmer denken auch an mutmaßliche Karrierechancen: 29 Prozent sagten, sie gingen lieber ins Büro, um im Unternehmen präsent zu sein.