Hamid Karsai appelliert an die Bundesregierung. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Der frühere afghanische Präsident Hamid Karsai hat an Deutschland appelliert, bei Abschiebungen "mehr Milde im Umgang mit den Afghanen" zu zeigen. "Ich hoffe, dass man sich mehr Zeit lässt damit, diese Menschen zurückzuschicken. Solange, bis sich die Lage gebessert hat und sicherer ist", sagte Karsai dem Deutschlandfunk.



In dem andauernden Konflikt wünscht sich Karsai eine "direkte Rolle" Deutschlands in seinem Land. Deutschland solle etwa in Aufbauprojekte investieren, sagte Karsai.