Was wir erleben ist ein Schlimmer so. Christian Lindner

Die Opposition sieht die Koalition schon am Ende, kaum dass sie begonnen hat. FDP-Chef Christian Lindner urteilt hart. Es gebe nicht mal ein "Weiter so", sagt Lindner. "Was wir erleben ist ein Schlimmer so." Den Unmut über die schleppende Regierungsarbeit, die die Opposition laut und öffentlich artikuliert, hört man hinter vorgehaltener Hand auch aus den beteiligten Regierungsfraktionen. Zu langsam, zu unentschieden würde die Regierung arbeiten.