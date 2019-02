Suche nach Lawinenopfern. Archivbild

Bei mehreren Lawinenabgängen sind in Norditalien acht Menschen ums Leben gekommen. Alle seien am Sonntag abseits der Piste unterwegs gewesen, teilte die Bergrettung via Twitter mit. Sechs Menschen seien im Aostatal gestorben, ein 18-Jähriger in Südtirol in der Provinz Bozen. Ein weiteres Todesopfer gab es in der Lombardei.



Medien zufolge wird im Aostatal zudem nach einem weiteren Vermissten gesucht. Wegen der noch immer hohen Lawinengefahr gestaltet sich die Suche aber schwierig.