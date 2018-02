Die Qualifikation am Sonntag war wegen Wetter-Kapriolen ausgefallen, Mittermüller erreichte ohne Vorläufe das Finale - sie wurde aber vom Fieber erwischt. In zwei Decken gehüllt lag die Olympia-Teilnehmerin am Sonntag im Bett, wollte sich davon aber nicht abhalten lassen. Sollte es die Verletzung zulassen, dürfte Mittermüller auch am Big-Air-Wettkampf in Pyeongchang teilnehmen, der mit der Qualifikation am 19. Februar beginnt.