Forscher entdecken 115 neue Arten am Mekong. Quelle: Thomas Ziegler/WWF/dpa

115 der Wissenschaft bislang unbekannte Tier- und Pflanzenarten haben Forscher im vorigen Jahr am Mekong entdeckt - eine davon nicht in der Natur, sondern auf einem Markt in Thailand.



Zu den spektakulärsten Entdeckungen gehörten eine Krokodilschwanzechse, eine Schneckenfresser-Schildkröte sowie eine skurril aussehende Fledermaus. Viele der neu entdeckten Arten seien bedroht, viele weitere Arten könnten noch vor ihrer Entdeckung aussterben, heißt es in einem Bericht des WWF.