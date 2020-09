In Indien ist ein Baby lebendig begraben worden. Archivbild.

Eine Familie in Indien hat ein Grab für ihr tot geborenes Mädchen gegraben - und ist dabei auf ein lebendiges Baby gestoßen. Es lag rund 60 Zentimeter unter der Erde in einem Gefäß aus Ton und atmete noch, berichten lokale Medien.



"Ich dachte zuerst, dass meine Tochter wieder lebt", sagte der Vater des gestorbenen Kindes der Zeitung "Times of India". Seine Tochter war am vergangenen Donnerstag tot zur Welt gekommen. Das lebende Baby ist nur 1,1 Kilo schwer und in einem kritischen Zustand.