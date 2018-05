BKA-Chef Holger Münch zeigt sich optimistisch. Quelle: Arne Dedert/dpa

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland ist in diesem Jahr voraussichtlich zum zweiten Mal in Folge gesunken. "Nach 2016 erwarten wir auch für 2017 einen spürbaren Rückgang der Fallzahlen bei den Wohnungseinbrüchen", sagte der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch.



Einbrüche in Deutschland hatten jahrelang zugenommen. 2016 hatte es erstmals seit Jahren einen Rückgang der Einbrüche gegeben. Die Fälle waren bundesweit um 9,5 Prozent auf 151.265 zurückgegangen.