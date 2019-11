Die Strafverfolgung gestalte sich für die Ermittler am einfachsten, wenn es klare Strukturen gibt. Werden die Dienstanbieter verpflichtet, das Material einschließlich der IP-Adresse an eine zentrale Stelle weiterzuleiten, könnte die Staatsanwaltschaft die Strafbarkeit prüfen und die Personen identifizieren und den Fall an eine Strafverfolgungsbehörde weiterzuleiten. "Das ist ein sehr effizienter Prozess", meint BKA-Chef Münch.