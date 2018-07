Der Name Black Friday entstand in den 50er Jahren in Philadelphia. Die Polizei der Stadt bezeichnete den Freitag nach Thanksgiving als Black Friday, weil damals Horden von Schnäppchenjägern und Touristen in die Geschäfte einfielen. In den Straßen der Stadt herrschte Verkehrschaos - auch weil regelmäßig Menschenmassen zum traditionellen Army-Navy-Football-Spiel anreisten. Die Polizisten hatten kein langes Thanksgiving-Wochenende vor sich, sondern Sonderschichten. Der Begriff Black Friday war also eher negativ besetzt, deshalb versuchte der Einzelhandel in Philadelphia in den 60er Jahren, ihn in Big Friday zu ändern. Erst Mitte der 1980er Jahre wurde der Name Black Friday überall in den USA verwendet.