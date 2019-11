Hermes-Kartons.

Quelle: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild

Der Black Friday setzt Deutschlands Paketbranche unter Druck. Die Rabattaktionen des Handels treiben die Paketberge weiter in die Höhe: So rechnet der Logistiker Hermes in diesem Jahr mit zehn Prozent mehr Sendungen beim Black Friday und der anschließenden Cyber Week im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die Firma mitteilte.



Mit Rabatten zum Black Friday will der Handel den Konsum anheizen. Viele Händler haben den Aktionstag erweitert um den Cyber Monday oder gar die Black Friday Week.