Mehr als 30.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe im Berliner Südosten hoffen, im Laufe des Tages wieder Strom zu bekommen. Seit 14.00 Uhr am Dienstag ist der Stadtteil Köpenick wegen einer zerstörten Stromleitung von der Versorgung abgeschnitten.



In tausenden Haushalten war es nicht nur dunkel - sondern auch kalt: Wegen des Blackouts sind zwei Blockheizkraftwerke vom Netz. Schulen und Kitas bleiben heute in den betroffenen Ortsteilen geschlossen. Gegen 15 Uhr soll der Strom wieder fließen.