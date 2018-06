Es ist Scott zu wünschen, dass der Film noch vor Ende Dezember in den USA anläuft und es damit noch in den Oscar-Wettbewerb schaffen könnte. Vielleicht springt in der kommenden Trophäen-Saison endlich ein Oscar für den gebürtigen Briten heraus. Drei Mal war Scott in der Sparte Bester Regisseur schon nominiert: 1992 für sein Roadmovie "Thelma und Louise" über zwei starke Frauen (Susan Sarandon und Geena Davis), die einen Vergewaltiger erschießen und von der Polizei gejagt werden. 2001 für das bildgewaltige Epos "Gladiator", 2002 für den Kriegsthriller "Black Hawk Down" über den US-Militäreinsatz in Somalia. Noch hat er keinen goldenen Mann gewonnen, aber er kann sich mit fünf "Gladiator"-Oscars trösten, darunter als bester Film des Jahres und für den Hauptdarsteller Russell Crowe, der zu Scotts bevorzugtem Star avancierte.