Die UN sollen als Weltpolizei mehr Verantwortung übernehmen, aber die Mittel schrumpfen. "Wenn ein wesentlicher Beitragszahler ausfallen würde, würde das natürlich auf die Missionen oder das Hauptquartier zurückschlagen", sagt Carsten Twelmeier, Leiter der Polizeikomponente in der UN-Mission im Kosovo. "Je weniger ich kriege, desto weniger kann ich machen." In den größten Einsätzen in Afrika - Kongo, Südsudan, Mali und Zentralafrikanische Republik - sind für die UN knapp 60.000 Soldaten und Polizisten im Einsatz. Sie sollen Bürgerkriegswirren, Islamisten und Rebellen im Zaum halten - doch Erfolge gibt es dabei eher in homöopathischen Dosen.