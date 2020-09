Mein Sohn King wurde krank. Als ich herausfand, dass dieses Unternehmen schuld daran war, kündigte ich und begann, für die Rechte meines Kindes (...) zu kämpfen - doch das gefiel nicht allen.

Phyllis Omido: Im Jahr 2009 nahm ich einen Job bei einer indischen Firma in Kenia, am Rande von Mombasa an. Ich fand die Ausschreibung in der Zeitung und hatte zuvor schon von dem Unternehmen gehört. Ich wusste: Sie zahlen viel Geld, rund ein Drittel mehr, als ich vorher verdiente. Dazu kam ein Firmenwagen und sie erlaubten mir, meinen kleinen Sohn King mit zur Arbeit zu bringen. Aber ich wusste damals nicht, welcher Gefahr ich mich und meinen Sohn aussetzte. Ich wusste, dass 'Metal Refinery' Metalle exportiert – aber nicht, dass hier alte Autobatterien von giftiger Schwefelsäure befreit und das enthaltende Blei unsachgemäß recycelt wird. Dann wurde mein Sohn King krank. Als ich herausfand, dass dieses Unternehmen schuld daran war, kündigte ich und begann, für die Rechte meines Kindes und der Menschen in der Gemeinde zu kämpfen – doch das gefiel nicht allen.