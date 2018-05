Die User von heute wollen schnell und präzise informiert werden. Gleichzeitig wird hintergründige Berichterstattung mit größerer thematischer Vertiefung erwartet. Der neue Webauftritt der heute.de will mit dem "heute Xpress"-Nachrichtenstrom, der Integration in die ZDFmediathek und der stärkeren Anbindung an den eigenen Video-Content genau diese Erwartungen und Anforderungen erfüllen. Ein Jahr lang haben Redakteure, Webmaster, Grafiker und Programmentwickler der Redaktion heute.de und der ZDF-Hauptredaktion Neue Medien an dem neuen Angebot gefeilt.