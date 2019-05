Alexander von Sobeck leitet das ZDF-Studio in Rom.

Quelle: privat

Tatsächlich ist eine Mehrheit von Brüssel enttäuscht, steht der EU im besten Fall gleichgültig, im schlechtesten skeptisch bis feindselig gegenüber. Und so hatten innenpolitische Themen die Kampagne bestimmt: Bürgergeld, Arbeitslosigkeit, Sicherheit und immer wieder die Flüchtlingsfrage. Davon wird in erster Linie die rechtspopulistische Lega unter Innenminister Matteo Salvini profitieren. Seit er Italiens Häfen für private Rettungsorganisationen und ihre Schiffe geschlossen hat, liegt Salvini in der Wählergunst ganz vorn. Umfragen bestätigen, dass die Kräfteverhältnisse in Italien seit der Parlamentswahl vor gut einem Jahr mittlerweile komplett gedreht haben. Mit deutlich über 30 Prozent ist die Lega vom Juniorpartner in der Regierung zur stärksten Kraft geworden. M5S, die Fünf-Sterne-Bewegung und die sozial-demokratische PD liegen abgeschlagen über zehn Punkte dahinter.