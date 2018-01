Aus Sicht der Landesregierungen in Berlin und Brandenburg überzeugen diese Argumente und sie halten Dobrindts Eintreten für den unbestreitbar populären Flughafen Tegel für Wahlkampfgetöse. Ein Verkehrsminister, der sich in der Diesel-Affäre alles andere als mit Ruhm bekleckert habe, fische nach Popularität, so munkelt mancher in Potsdam und Berlin. Zumal der Sprecher der Bundesregierung dem eigenen Bundesverkehrsminister schon widersprochen hat: Die Bundesregierung stehe zur Schließung von Tegel nach Inbetriebnahme des BER.