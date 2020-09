Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Düsseldorf in der Nacht entschärft worden. Das teilte die Feuerwehr am frühen Morgen mit. Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger war bei Bauarbeiten auf dem Gelände einer ehemaligen Justizvollzugsanstalt im Stadtteil Derendorf entdeckt worden.



Der Umkreis von 500 Metern um den Fundort wurde evakuiert. Mehr als 10.000 Menschen waren unmittelbar betroffen, darunter auch Bewohner zweier Altenheime. Die Anwohner konnten noch in der Nacht in ihre Häuser zurückkehren.