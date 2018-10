Beim für die Bürger wichtigsten Thema, "Bildung und Schule", wird CDU und SPD weiterhin deutlich mehr zugetraut als den Grünen (28, 26 bzw. elf Prozent). Im Bereich "Wohnungsmarkt", in Hessen zweitwichtigstes Thema, setzen die Befragten am ehesten auf SPD-Politik und bei "Verkehrspolitik" auf die Grünen, die hier der CDU jetzt klar den Rang ablaufen. Bei "Flüchtlinge und Asyl" wird nach gewohnten Mustern auch die AfD stärker sichtbar, wobei das Thema weit weniger häufig als im Bund oder zuletzt in Bayern als Problem gesehen wird: Für 70 Prozent kann Hessen die vielen Flüchtlinge verkraften.