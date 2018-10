Obwohl die SPD beim Thema "Wohnungsmarkt" vergleichsweise stark ist, bricht sie jetzt besonders dramatisch in Städten mit über 100.000 Einwohnern auf 13 Prozent (minus 17) ein, wogegen die Grünen mit 30 Prozent (plus 17) hier jetzt die CSU überholen (25 Prozent; minus 13). In Gemeinden mit unter 5.000 Einwohnern bleibt die CSU mit 41 Prozent (minus elf) konkurrenzlos. Freie Wähler (15 Prozent; plus vier) und Grüne (14 Prozent; plus sieben) liegen dort nahe beieinander.