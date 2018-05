Die Blitzer-Attrappe in Allenbüttel zeigt Wirkung. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Mit einer Blitzer-Attrappe will ein Paar die Raserei vor dem eigenen Haus eindämmen. "Genauso wie der Verkehr, hat auch die Aggressivität der Autofahrer in den vergangenen Jahren zugenommen", begründet Rainer Liebrenz den Schritt. Der Nachbau wirkt so echt, dass einige Fahrer aus Angst vor Strafen tatsächlich bremsen.



"Rechtlich ist es legal, auf dem eigenen Grundstück einen Kasten aufzustellen, der einem festinstallierten Messgerät ähnlich sieht", bestätigt der ADAC-Jurist Markus Schäpe.