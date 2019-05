Das Blitzerfoto zeigt die Taube vor dem Gesicht des Mannes.

Quelle: Polizei Viersen/dpa

Tierisches Glück für einen Raser am Niederrhein: Sein Blitzerfoto ist ungültig - weil dem Mann eine Taube vors Gesicht flog, als die Radarfalle auslöste. Laut Polizei war der Mann mit 54 Kilometern pro Stunde durch eine 30er-Zone in Viersen gefahren und geblitzt worden.



"Dies hätte für ihn ein Bußgeld in Höhe von 105 Euro bedeutet, wenn ihm diese Fahrt nachzuweisen wäre", erklärte die Polizei. Kurz vor Pfingsten habe wohl der Heilige Geist ein Zeichen gesendet, schrieben die Beamten launig.