Kühlturm von Block C im Atomkraftwerk Gundremmingen. Archivbild Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der Block C des Atomkraftwerks Gundremmingen ist nach gut vierwöchiger Revision wieder ans Netz gegangen. Bei den regelmäßig anstehenden Überprüfungen sei man auch Hinweisen auf defekte Brennelemente nachgegangen. Dabei habe man zwei defekte Brennelemente "lokalisiert und aus dem Reaktor entladen", heißt es in einer Mitteilung des Kernkraftwerkbetreibers.



Der Block C des Atomkraftwerks darf anders als der am Jahresende 2017 abgeschaltete Block B noch bis Ende 2021 weiterlaufen.