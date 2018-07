Wasserwerfereinsatz gegen AfD-Gegner in Hannover. Quelle: Peter Steffen/dpa

Die Polizei hat auch mit Hilfe von Wasserwerfern mehrere Straßenblockaden rund um den AfD-Parteitag in Hannover aufgelöst. Gegendemonstranten hatten am Morgen mehrere Zufahrtswege zum Veranstaltungsort blockiert.



Die Polizei war mit zahlreichen Hundertschaften im Einsatz. Einige Demonstranten, die sich zu Sitzblockaden auf Straßenkreuzungen niedergelassen hatten, wurden von der Polizei weggetragen. Die AfD will auf ihrem Parteitag in Hannover ihre neue Bundesspitze wählen.