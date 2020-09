Ein Windenergiepark. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Grünen vor einer Blockade des Klimapakets im Bundesrat gewarnt. "Sie müssen sich überlegen: Lassen wir das übliche Verfahren bis zum Vermittlungsausschuss in aller Länge laufen, oder setzt man sich vorher zusammen", sagte sie dem "Tagesspiegel".



Kritik am Klimaschutzpaket wies sie zurück. "Bei so einem komplexen Thema sagen immer die einen, das ist nicht genug, und die anderen - empfinden die Maßnahmen für zu stark." Deshalb brauche es "einen nationalen Klimakonsens".