Der Saal des UN-Sicherheitsrates in New York. Archivbild Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Nach der Gewalt an der Gaza-Grenze mit Dutzenden getöteten Palästinensern lehnen die USA eine unabhängige Untersuchung der Konfrontationen ab. Unter den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats kursierte der Entwurf für eine gemeinsame Stellungnahme zu der Gewalt, in der auch eine solche Untersuchung gefordert wurde.



Diesen Entwurf blockierten die USA jedoch, wie ein Diplomat bestätigte. Der Rat will sich heute auch vom Nahost-Beauftragten Nikolaj Mladenow informieren lassen.