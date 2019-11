Am Dienstagabend (Ortszeit) verwandelte das Bürgerkomitee "Pro Santa Cruz" den Platz um die Christus-Statue in ein Lichtermeer. Tausende Menschen waren in der heimliche Hauptstadt Boliviens zum Zentrum der jüngsten Proteste geströmt, diesmal aber lautete ihre Botschaft: "Wir wollen Frieden." Sie zündeten in der Nacht Kerzen an und ließen die Displays ihrer Mobiltelefone erleuchten.