Streik in Frankreich.

Quelle: Bob Edme/AP/dpa

In Frankreich sind die Streiks und Proteste gegen die geplante Rentenreform am dritten Tag in Folge weitergegangen. Der Bahnverkehr ist massiv gestört, in Paris wird die Metro bestreikt. In zahlreichen Städten gehen Menschen auf die Straße. Lastwagenfahrer blockieren Autobahnen. Ihr Ärger richtet sich gegen eine geplante Steuererhöhung auf Diesel.



Die Fronten zwischen Regierung und Gewerkschaften sind verhärtet. Die Regierung Macron will die Renten-Reformpläne am Mittwoch vorstellen.