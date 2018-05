"Das erste Mal so richtig hochgepoppt ist die Blockchain allerding mit der virtuellen Währung Bitcoin", berichtet der Wirtschaftsinformatiker Professor Helmut Krcmar von der Technischen Universität München. Um Bitcoins von einer digitalen Geldbörse in eine andere fließen zu lassen, muss der Zahlungsvorgang in der Blockchain eingetragen werden. Jede Bitcoin-Überweisung wird in eine Datei geschrieben. Die Datei wird an das digitale Kontobuch geschickt, dort an die anderen Dateien angehängt und anschließend auf viele tausend Rechner verteilt. Man kann sich das so vorstellen, als würde drei Euro für einen Maiskolben auf ein Blatt Papier geschrieben, das Blatt eingeschweißt, damit niemand mehr den Wert von drei Euro verändern kann. Und dieses eingeschweißte Blatt Papier wird in einen Stapel, Blockchain genannt eingeheftet. Jedes Mal, wenn so etwas passiert, wird der gesamte Stapel mit allen eingeschweißten Überweisungspapieren an alle Beteiligten geschickt, damit jeder alle Zahlungen kontrollieren kann.