Ein anderes Beispiel, wo die Blockchain derzeit – und in Zukunft wohl noch mehr – für Wirbel sorgt, ist die Finanzindustrie. Hier nahm die Entwicklung übrigens in Form des Bitcoin ihren Anfang. Das revolutionäre an dieser und anderen Digitalwährungen: Zahlungen wickeln Nutzer des Netzwerkes direkt untereinander ab – über das Blockchain-Netzwerk. Ein Bitcoin wandert für eine Zahlung also direkt vom Nutzer A zu Nutzer B – und das gesamte Netzwerk sieht und bestätigt die Transaktion. Damit sind innerhalb des Netzwerkes Überweisungen überflüssig – ein traditionelles Geschäftsfeld für Banken. "Hatten wir früher bei vielen Prozessen Mittler nötig, die zwischen zwei Parteien standen und ein gutes Stück des Umsatzkuchens abbekamen, wird das in Zukunft viel weniger der Fall sein", meint Philipp Sandner. Und diese Vorhersage dürfte zumindest in Teilen für fast alle Wirtschaftsbranchen zutreffen. Noch steckt die digitale Blockchain-Revolution in den Kinderschuhen. Doch voraussichtlich schon bald wird sie erwachsen und in unseren Alltag Einzug erhalten.