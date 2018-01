Letztlich geht es um das Zünden der dritten Stufe des Internets. Treten wir mal ein paar Schritte zurück, so ist das Internet, wie der normale Nutzer es seit der Jahrtausendwende kennt, das Internet der Daten (Internet of Data). Seit ein paar Jahren nun entsteht das Internet der Dinge (Internet of things), in dem verschiedene Endgeräte miteinander kommunizieren, zum Beispiel fährt die Smartphone-App zuhause die Heizung hoch. Die Blockchain-Technologie, so beschreibt es Don Tapscott in seinem Buch "Blockchain Revolution", schaffe nun das Internet der Werte (Internet of Value).