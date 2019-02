Mit voller Härte schlägt der Winter in Deutschland meistens zwischen Mitte Januar und Mitte Februar ein. Üblicherweise liegen die Temperaturen zu dieser Zeit am niedrigsten. Doch seit zwei Wochen erleben wir eine besonders milde Phase: 16 Grad gab es bereits am 10. Februar, knapp 20 Grad am 16. Februar und fast 21 Grad am 17. Februar. Kann das schon der Frühling sein?