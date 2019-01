Migranten auf einem Rettungsschiff vor Malta.

Quelle: Chris Grodotzki/Sea-Watch.org/dpa

Papst Franziskus hat sich im Konflikt um die beiden blockierten Rettungsschiffe deutscher Hilfsorganisationen im Mittelmeer eingeschaltet.



"Seit ziemlich vielen Tagen befinden sich 49 im Mittelmeer gerettete Personen an Bord zweier NGO-Schiffe", sagte er auf dem Petersplatz. "Ich richte einen betrübten Appell an die europäischen Staats- und Regierungschefs, dass sie konkrete Solidarität zeigen im Umgang mit diesen Menschen." Die Bundesregierung will eine europäische Lösung.