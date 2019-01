Die Union befasse sich mit den Themen, "die den Menschen auf den Nägeln brennen", Zuwanderung sei dabei nur eines von vielen. Die Klausurtagung in Seeon und das Jahr 2019 insgesamt stünden "ganz im Zeichen der Erneuerung der Union". Das wichtigste Ereignis sei dieses Jahr die Europawahl und Europa damit auch zentrales Thema in Seeon, zumal mit Manfred Weber ein CSU-Mann für die EVP in Brüssel kandidiert. "Wir werden alles tun, damit wir die Chance wahr werden lassen, dass ein Deutscher an die Spitze der EU-Kommission kommen kann."