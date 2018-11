Blick auf den provisorischen Gedenkort auf dem Schulgelände. Quelle: Caroline Seidel/dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines 16-Jährigen im sauerländischen Wenden hat die Bevölkerung große Anteilnahme gezeigt. Zahlreiche Bürger legten an einem provisorischen Gedenkort auf dem Schulgelände Blumen nieder. "Warum?" oder "Wir werden dich vermissen" war auf Kerzen zu lesen.



Am Dienstag soll der 16-Jährige, der von einem 14-jährigen Mitschüler erwürgt worden sein soll, beerdigt werden. Bürgermeister Bernd Clemens glaubt, dass an der Trauerfeier mehrere hundert Menschen teilnehmen werden.