Stummer Protest nach Massaker von El Paso.

Quelle: Christian Chavez/AP/dpa

Die US-Ermittler stufen das Massaker in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso als inländischen Terrorismus ein. Das sagte John Bash von der Generalstaatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz. Der Bezirksstaatsanwalt will in dem Fall die Todesstrafe fordern.



Der 21 Jahre alte gefasste Verdächtige wird beschuldigt, in dem Einkaufszentrum 20 Menschen getötet und 26 weitere verletzt zu haben. Die meisten der Opfer wurden nach Polizeiangaben in einem Walmart von Schüssen getroffen.