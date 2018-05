Nach den gewaltsamen Konfrontationen an der Gaza-Grenze berät der UN-Sicherheitsrat heute über die Lage. Der arabische Golfstaat Kuwait hatte die Sitzung beantragt.



Bei den Auseinandersetzungen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 58 Menschen getötet worden. Weitere 2.771 Palästinenser seien verletzten worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Die Proteste richteten sich gegen die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem sowie eine Blockade durch Israel und Ägypten.