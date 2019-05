In Venezuela herrscht eine politische Krise. Archivbild

Bei Kämpfen in einer Gefangenensammelstelle in Venezuela sind mindestens 30 Häftlinge ums Leben gekommen. Weitere 26 Menschen wurden bei der Auseinandersetzung in Acarigua im Bundesstaat Portuguesa verletzt, darunter 19 Beamte. Das teilte die Venezolanische Beobachtungsstelle für die Gefängnisse mit.



Demnach verfügten die Häftlinge über Schusswaffen und Granaten und lieferten sich heftige Kämpfe mit der Polizei. Der Meuterei ging wohl ein wochenlanger Konflikt zwischen Häftlingen und Verwaltung voraus.