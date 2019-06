"Grundsätzlich kann man sagen, dass die Blutspendedienste in Deutschland den Bedarf an Fremdblut zu 100 Prozent decken", sagt Erhard Seifried, Lehrstuhlinhaber für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie am Klinikum der Uni Frankfurt. "Es ist meines Wissens noch kein einziger Patient wegen fehlender Fremdblut-Vorräte zu Schaden gekommen." Allerdings gibt es Phasen, in denen es zu Engpässen kommen kann: in Ferienzeiten etwa, rund um die Feiertage oder in Hitzeperioden. Außerdem gibt es regionale Engpässe: Ostdeutsche Krankenhäuser sind auf Blutkonserven aus dem Westen angewiesen.