Einschussloch in der Autoscheibe nach einer Bluttat in Offenbach.

Quelle: Rafael Bujotzek/InZwischenZeit:Filme/dpa

Eine 44 Jahre alte Frau ist im hessischen Offenbach auf offener Straße erschossen worden. Die Frau erlag noch am Tatort ihren Verletzungen. Der Täter soll laut Polizei am Abend in einem Auto geflüchtet sein.



Die Polizisten fanden wenig später einen Wagen, bei dem es sich wohl um das Fluchtfahrzeug handelt. Die Suche nach dem Schützen geht weiter. Medienberichte, wonach die Schüsse aus einem fahrenden Auto abgefeuert worden sein sollen, bestätigte die Polizei nicht.